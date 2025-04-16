Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Беларуси и Казахстана наметили пути интенсификации военного сотрудничества

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства обороны Беларуси и Казахстана наметили пути интенсификации военного сотрудничества. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

В рамках официального визита в Казахстан состоялись встреча и переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Беларуси Павла Муравейко с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым и первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана Султаном Камалетдиновым.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, которые представляют обоюдный интерес. Представители военных ведомств двух стран также подчеркнули взаимную заинтересованность в укреплении и развитии отношений, подтвердили положительную динамику развития сотрудничества в военной сфере.

Во время визита Павел Муравейко посетил Национальный университет обороны и Центр военно-стратегических исследований Казахстана, где ознакомился со структурой, задачами и системой подготовки военных кадров, учебной материальной базой.