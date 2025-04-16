Минобороны Беларуси и Казахстана наметили пути интенсификации военного сотрудничества

В рамках официального визита в Казахстан состоялись встреча и переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Беларуси Павла Муравейко с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым и первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана Султаном Камалетдиновым.
Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, которые представляют обоюдный интерес. Представители военных ведомств двух стран также подчеркнули взаимную заинтересованность в укреплении и развитии отношений, подтвердили положительную динамику развития сотрудничества в военной сфере.
Во время визита Павел Муравейко посетил Национальный университет обороны и Центр военно-стратегических исследований Казахстана, где ознакомился со структурой, задачами и системой подготовки военных кадров, учебной материальной базой.