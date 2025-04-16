Минобороны Беларуси и Казахстана наметили пути интенсификации военного сотрудничества

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, которые представляют обоюдный интерес. Представители военных ведомств двух стран также подчеркнули взаимную заинтересованность в укреплении и развитии отношений, подтвердили положительную динамику развития сотрудничества в военной сфере.