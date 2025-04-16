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Неожиданный «транзит»: генсек НАТО Рютте встретился в Кишиневе с президентом Молдовы Санду

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Генсек НАТО Марк Рютте совершил во вторник неожиданный визит в Кишинев, где встретился с президентом Молдовы Майей Санду.

Источник: Președinția Republicii Moldova

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Рютте находился в Молдове «транзитом». Никаких подробностей визита не сообщается.

Дискуссия двух официальных лиц была посвящена развитию ситуации в области безопасности в регионе, усилиям по восстановлению мира и сотрудничеству между Республикой Молдова и Североатлантическим альянсом на основе новой Программы индивидуального партнерства, принятой правительством в январе 2025 года.

проинформировали в пресс-службе

Очевидно, визит генсека НАТО в Кишинев последовал сразу же после того, как он посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским. Согласно официальному пресс-релизу украинской стороны, «речь шла о безопасности Украины и Европы».

Республика Молдова сотрудничает с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира» уже более 30 лет, однако по Конституции является нейтральным государством. Согласно итогам «Социально-политического барометра» за апрель 2025 года, проведенного компанией IMAS, в качестве партнера по безопасности НАТО видят 7,5% граждан Молдовы. Кроме того, в случае проведения референдума о нейтралитете Молдовы 77% опрошенных проголосовали бы «за» и только 15% высказались бы против.