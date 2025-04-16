Совфед назначил Коновалова на должность судьи Конституционного суда РФ

Александр Коновалов родился 9 июня 1968 года в Ленинграде. Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «правоведение» (1992). Доктор юридических наук (2019). После окончания института работал в органах прокуратуры Санкт-Петербурга. С 2001 по 2005 год — заместитель, первый заместитель прокурора города. В феврале — ноябре 2005 года возглавлял прокуратуру Башкирии. Затем, в 2005—2008 годах, был полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе. С 12 мая 2008 года по 21 января 2020 года — министр юстиции РФ в правительствах Владимира Путина, Дмитрия Медведева. Одновременно с 2008 года занимал пост спецпредставителя президента по взаимодействию с ЕС в области свободы, безопасности и правосудия. С января 2020 года — полномочный представитель главы государства в Конституционном суде РФ. Действительный государственный советник РФ I класса (2006). Действительный государственный советник юстиции РФ (2008).