Законодательное Собрание Иркутской области приняло важные социальные инициативы

На сессии под председательством Александра Ведерникова депутаты одобрили ряд значимых законопроектов, направленных на поддержку уязвимых категорий граждан.
В закон «Об отдельных вопросах образования» внесены изменения, гарантирующие создание специальных условий обучения для детей-инвалидов. Ранее такое право распространялось только на детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
— Поправки четко определяют параметры специальных условий и основания для организации обучения на дому или в медицинских учреждениях, — пояснил министр образования Максим Парфенов.
В регионе новые нормы затронут около 30 тысяч детей с ОВЗ и инвалидностью.
Депутаты продлили действие программы бесплатного школьного питания для детей участников специальной военной операции. Изначально установленная до 31 мая 2025 года, мера теперь будет действовать дольше.
— Этот важный закон был принят по инициативе губернатора Игоря Кобзева. Все фракции единогласно поддержали его продление, чтобы обеспечить непрерывность поддержки семей защитников Отечества, — подчеркнул Александр Ведерников.
Принятые решения направлены на укрепление социальных гарантий и улучшение качества жизни жителей Иркутской области.