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Законодательное Собрание Иркутской области приняло важные социальные инициативы

Законодательное Собрание Иркутской области приняло важные социальные инициативы. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу областного парламента.

Источник: ТК Город

На сессии под председательством Александра Ведерникова депутаты одобрили ряд значимых законопроектов, направленных на поддержку уязвимых категорий граждан.

В закон «Об отдельных вопросах образования» внесены изменения, гарантирующие создание специальных условий обучения для детей-инвалидов. Ранее такое право распространялось только на детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

— Поправки четко определяют параметры специальных условий и основания для организации обучения на дому или в медицинских учреждениях, — пояснил министр образования Максим Парфенов.

В регионе новые нормы затронут около 30 тысяч детей с ОВЗ и инвалидностью.

Депутаты продлили действие программы бесплатного школьного питания для детей участников специальной военной операции. Изначально установленная до 31 мая 2025 года, мера теперь будет действовать дольше.

— Этот важный закон был принят по инициативе губернатора Игоря Кобзева. Все фракции единогласно поддержали его продление, чтобы обеспечить непрерывность поддержки семей защитников Отечества, — подчеркнул Александр Ведерников.

Принятые решения направлены на укрепление социальных гарантий и улучшение качества жизни жителей Иркутской области.