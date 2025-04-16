Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава бюджетного комитета заксобрания Прикамья Зырянова покидает пост спустя 13 лет

ПЕРМЬ, 16 апреля, ФедералПресс. Пост председателя бюджетного комитета заксобрания Прикамья покидает Елена Зырянова, которая руководила им последние 13 лет. Соответствующее постановление 16 апреля принял профильный комитет. Теперь вопрос о досрочном сложении полномочий Зыряновой вынесут на апрельскую пленарку краевого парламента.

Источник: Reuters

«Документ планируется рассмотреть на заседании заксобрания 17 апреля», — сообщается в телеграм-канале краевого парламента.

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что Зырянова написала заявление о сложении полномочий руководителя комитета, сохраняя за собой депутатский мандат.

Елена Зырянова работает в краевом парламенте уже третий созыв подряд. Впервые ее избрали депутатом в конце 2011 года. С тех пор она неизменно возглавляла комитет по бюджету.

Напомним, в конце марта новым руководителем Пермского муниципального округа избрана исполняющая обязанности главы Ольга Андрианова. Депутаты городской думы проголосовали за ее кандидатуру единогласно. С 28 марта Ольга Андрианова официально вступила в должность.