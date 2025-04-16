Глава бюджетного комитета заксобрания Прикамья Зырянова покидает пост спустя 13 лет

«Документ планируется рассмотреть на заседании заксобрания 17 апреля», — сообщается в телеграм-канале краевого парламента.
Отметим, на прошлой неделе стало известно, что Зырянова написала заявление о сложении полномочий руководителя комитета, сохраняя за собой депутатский мандат.
Елена Зырянова работает в краевом парламенте уже третий созыв подряд. Впервые ее избрали депутатом в конце 2011 года. С тех пор она неизменно возглавляла комитет по бюджету.
Напомним, в конце марта новым руководителем Пермского муниципального округа избрана исполняющая обязанности главы Ольга Андрианова. Депутаты городской думы проголосовали за ее кандидатуру единогласно. С 28 марта Ольга Андрианова официально вступила в должность.