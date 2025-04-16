В Хабаровске определили кандидатов на звание «Почетный гражданин города»

На коллегии при мэре Хабаровска обсудили анкеты кандидатов на присвоение почетного звания, которое вручается за выдающийся вклад в развитие города. В этом году на это высокое звание претендуют ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Красноногов и директор Центра детского творчества «Народные ремесла» Ольга Жученко. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Анатолий Красноногов — ветеран, патриот и наставник. Он — участник Великой Отечественной войны, член комиссии по работе с молодежью Совета ветеранов Центрального района. Активно занимается патриотическим воспитанием, сотрудничает со школами и войсковыми частями. Его кандидатуру поддержали восемь организаций.
Ольга Жученко — педагог-новатор, объединяющая культуры. Директор Центра детского творчества «Народные ремесла», председатель детско-взрослого сообщества «Малая ассамблея». Разработала больше 20 образовательных проектов в сфере поликультурного и инклюзивного образования. Автор 120 научных публикаций, ее опыт используют в других регионах России. За ее кандидатуру проголосовали 14 организаций.
«Присвоение звания “Почетный гражданин города Хабаровска” — это не просто формальность, а значимое событие. Такой чести удостаиваются единицы, и это справедливо. Ведь эти люди посвятили свою жизнь процветанию Хабаровска и внесли огромный вклад в его развитие», — сказал мэр города Сергей Кравчук.
Окончательное решение примет Хабаровская городская дума на ближайшем заседании.