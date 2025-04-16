В Хабаровске определили кандидатов на звание «Почетный гражданин города»

«Присвоение звания “Почетный гражданин города Хабаровска” — это не просто формальность, а значимое событие. Такой чести удостаиваются единицы, и это справедливо. Ведь эти люди посвятили свою жизнь процветанию Хабаровска и внесли огромный вклад в его развитие», — сказал мэр города Сергей Кравчук.