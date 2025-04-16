Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый прокурор появился в Омской области

Владислав Ракитянский имеет высшее юридическое образование.

Источник: Прокуратура Омской области

Прокуратура Омской области сообщает, что 29-летний Владислав Ракитянский назначен прокурором Называевского района Омской области.

Молодой специалист имеет высшее юридическое образование и опыт работы в прокуратуре с 2018 года. За это время он прошел путь от помощника Тарского межрайонного прокурора до заместителя Калачинского межрайонного прокурора.

Основные задачи нового прокурора включают усиление надзора за строительством социальных объектов и реализацией нацпроектов, борьбу с интернет-мошенничеством и ограничение доступа к запрещенным сайтам.