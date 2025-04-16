Новый прокурор появился в Омской области

Прокуратура Омской области сообщает, что 29-летний Владислав Ракитянский назначен прокурором Называевского района Омской области.
Молодой специалист имеет высшее юридическое образование и опыт работы в прокуратуре с 2018 года. За это время он прошел путь от помощника Тарского межрайонного прокурора до заместителя Калачинского межрайонного прокурора.
Основные задачи нового прокурора включают усиление надзора за строительством социальных объектов и реализацией нацпроектов, борьбу с интернет-мошенничеством и ограничение доступа к запрещенным сайтам.