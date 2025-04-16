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Минимальное количество газетных киосков установят в Петербурге

Соответствующий документ ЗакС принял в первом чтении.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 апреля, депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении приняли законопроект о минимальном количестве газетных киосков, которое требуется городу. Соответствующая инициатива поступила от губернатора Александра Беглова. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского дворца.

— Согласно документу, предлагается установить норматив минимальной обеспеченности населения Северной столицы площадью торговых точек по продаже периодической печатной продукции. Ожидается, что в ближайшие пять лет их будет насчитываться 2519 единиц, — уточнили парламентарии.

Депутат Денис Четырбок отметил, что на сегодняшний день в Петербурге работают 2167 стационарных и 709 нестационарных газетных киосков. Для бесперебойного снабжения горожан периодикой снижать эту планку не намерены.

Ранее «КП-Петербург» рассказывал, что ЗакС принял в третьем чтении законопроект, который освобождает родителей и опекунов инвалидов с детства от транспортного налога. Постановление отправили на подпись губернатору Александру Беглову.