США свернули за рубежом 139 «бесполезных» программ на $215 млн

Госдепартамент также закрыл финансирование проектов в Молдавии на $2 млн, в Узбекистане — на $2,5 млн, в Киргизии — на $750 тыс. В списке «бесполезных» грантов, на реализацию которых США не будет больше перечислять деньги, проекты в Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании. Госдепартамент также отказался финансировать программы в Ливии, Мавритании, Тунисе и Шри-Ланке.