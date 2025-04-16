США свернули за рубежом 139 «бесполезных» программ на $215 млн

О ликвидации проектов иностранной помощи отчитался департамент государственной эффективности США (DOGE).
«Госсекретарь Марко Рубио продолжает внимательно пересматривать иностранную помощь от Госдепартамента США», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.
В DOGE уточнили, что Госдепартамент ликвидировал «бесполезные» гранты. В списке программ, которые прекратит финансировать США, есть проекты, реализуемые в странах постсоветского пространства. Среди свернутых — программа «Реагирование на дезинформацию с помощью креативного контента в Белоруссии». На ее реализацию из американского бюджета планировалось выделить $2,4 млн.
Госдепартамент также закрыл финансирование проектов в Молдавии на $2 млн, в Узбекистане — на $2,5 млн, в Киргизии — на $750 тыс. В списке «бесполезных» грантов, на реализацию которых США не будет больше перечислять деньги, проекты в Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании. Госдепартамент также отказался финансировать программы в Ливии, Мавритании, Тунисе и Шри-Ланке.