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МИД Китая призвал США прекратить угрозы и шантаж

ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости. США следует прекратить угрозы и шантаж, если они хотят решить проблемы с Китаем посредством диалога, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Источник: AP 2024

«Эту тарифную войну инициировала американская сторона, а ответные меры Китая являются необходимыми для защиты законных прав и интересов страны, а также международной справедливости», — сказал Линь Цзянь.

Он отметил, что меры Китая разумны и законны.

«Если США действительно хотят решить проблемы посредством диалога и переговоров, им следует прекратить оказывать сильное давление, прекратить угрозы и шантаж и начать диалог с Китаем на основе равноправия, уважения и взаимной выгоды», — подчеркнул дипломат.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной — чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

После ряда шагов в торговой войне дополнительная «взаимная» пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских — тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.