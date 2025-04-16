МИД Китая призвал США прекратить угрозы и шантаж

«Эту тарифную войну инициировала американская сторона, а ответные меры Китая являются необходимыми для защиты законных прав и интересов страны, а также международной справедливости», — сказал Линь Цзянь.
Он отметил, что меры Китая разумны и законны.
«Если США действительно хотят решить проблемы посредством диалога и переговоров, им следует прекратить оказывать сильное давление, прекратить угрозы и шантаж и начать диалог с Китаем на основе равноправия, уважения и взаимной выгоды», — подчеркнул дипломат.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной — чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная «взаимная» пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских — тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.