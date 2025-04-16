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Пентагон отстранил еще одного чиновника из-за утечки данных

Агентство Associated Press (AP) со ссылкой на двух официальных лиц в Министерстве обороны США сообщает, что советника руководителя Пентагона Дэна Колдуэлла отправили в административный отпуск. Причина — расследование по факту утечки информации.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В публикации говорится, что 15 апреля Колдуэлла буквально «выдворили» из штаб-квартиры Пентагона. Источники AP сообщили, что действия связаны с «расследованием несанкционированного раскрытия информации министерства». При этом не уточняется, какое именно разбирательство ведется, пишет «Интерфакс».

AP отмечает, что Колдуэлла называли координатором чата в Signal, где высокопоставленные американские чиновники, включая министра обороны Пита Хегсета, обсуждали планы ударов по йеменским хуситам.

В марте главред The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал о том, как он случайно участником закрытого чата, где Пит Хегсет и другие высокопоставленные чиновники планировали удары по Йемену. Среди участников секретного также назывались вице-президент Джей Ди Вэнс, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и государственный секретарь Марко Рубио.