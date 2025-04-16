Пентагон отстранил еще одного чиновника из-за утечки данных

В марте главред The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал о том, как он случайно участником закрытого чата, где Пит Хегсет и другие высокопоставленные чиновники планировали удары по Йемену. Среди участников секретного также назывались вице-президент Джей Ди Вэнс, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и государственный секретарь Марко Рубио.