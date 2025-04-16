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Рада продлила военное положение на Украине

Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации на Украине. Об этом сообщает в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Источник: AP 2024

«Парламент 15-й раз за этот созыв одобрил продолжение до 6 августа (на 90 дней) военного положения», — говорится в публикации.

Отмечается, что против продления проголосовал лишь нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук рассказал, что парламентарии перед голосованием за продление военного положения получили сообщение с угрозой. В сообщении говорится, что в случае отрицательного результата на голосование против нардепов будут приняты меры, однако не уточняется, какие именно.