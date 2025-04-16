Кто из мировых лидеров вместе с Лукашенко приедет в Москву на Парад Победы 9 Мая

Кто из мировых лидеров вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко приедет в Москву на Парад Победы 9 мая. Подробности в беседе с KP.RU рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в Москве на Парад Победы, который состоится 9 Мая, ожидают более 20 глав государств и правительств, которые вместе с президентом России Владимиром Путиным будут отмечать праздник. Он уточнил, что в Москве будут рады видеть всех, кто готов отметить грандиозную дату 80-летия Великой Победы.
— Особенно она важна сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм. И — когда мы не видим в Европе единодушного желания искоренить его незамедлительно, — заявил пресс-секретарь президента России.
Песков подчеркнул, что День Победы 9 Мая архиважен.
Также KP.RU сообщает, что на Параде Победы в Москве 9 Мая будут присутствовать генеральный секретарь компартии КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также 9 Мая в Москве будут президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас.
Среди лидеров, которые приедут на Парад Победы в Москву, указаны президент Кубы Мигель Диас-Канель, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Называются генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам, президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Венесуэлы Николас Мадуро.
В Москве 9 Мая на Параде будут президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
Напомним, что Лукашенко и Путин отметят 80-летие Победы на Красной площади 9 мая 2025.
Ранее Путин сказал, что Лукашенко подтвердил свое участие в праздновании Победы 9 мая в Москве.
Кстати, в Минске генеральные репетиции парада пройдут 2 и 6 мая, ряд улиц будет перекрыт.
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