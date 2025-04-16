Кто из мировых лидеров вместе с Лукашенко приедет в Москву на Парад Победы 9 Мая

По словам Пескова, в Москве на Парад Победы, который состоится 9 Мая, ожидают более 20 глав государств и правительств, которые вместе с президентом России Владимиром Путиным будут отмечать праздник. Он уточнил, что в Москве будут рады видеть всех, кто готов отметить грандиозную дату 80-летия Великой Победы.