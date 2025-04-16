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Слюсарь поручил минтрансу контролировать ямочный ремонт в Ростовской области

Ростовская область, 16 апреля 2025. DON24.RU. Глава донского региона Юрий Слюсарь поручил минтрансу контролировать ямочный ремонт.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В Ростовской области полным ходом ведется ямочный ремонт дорог. С начала года специалисты областного минтранса выявили почти 145 тыс. кв. м дефектного асфальтового покрытия, или так называемой ямочности. Более 115 тыс. кв. м уже привели в порядок. Осталось завершить работы в 12 городах», — написал Юрий Слюсарь.

Глава региона добавил, что обследование дорожного полотна проводят постоянно, как и работу по устранению дефектов. Выявленная в зимний период ямочность устранена в полном объеме. По его словам, лишь системная работа позволит поддерживать и городские, и сельские дороги в надлежащем состоянии.