Слюсарь поручил минтрансу контролировать ямочный ремонт в Ростовской области

Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«В Ростовской области полным ходом ведется ямочный ремонт дорог. С начала года специалисты областного минтранса выявили почти 145 тыс. кв. м дефектного асфальтового покрытия, или так называемой ямочности. Более 115 тыс. кв. м уже привели в порядок. Осталось завершить работы в 12 городах», — написал Юрий Слюсарь.
Глава региона добавил, что обследование дорожного полотна проводят постоянно, как и работу по устранению дефектов. Выявленная в зимний период ямочность устранена в полном объеме. По его словам, лишь системная работа позволит поддерживать и городские, и сельские дороги в надлежащем состоянии.