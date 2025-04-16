Слюсарь поручил минтрансу контролировать ямочный ремонт в Ростовской области

«В Ростовской области полным ходом ведется ямочный ремонт дорог. С начала года специалисты областного минтранса выявили почти 145 тыс. кв. м дефектного асфальтового покрытия, или так называемой ямочности. Более 115 тыс. кв. м уже привели в порядок. Осталось завершить работы в 12 городах», — написал Юрий Слюсарь.