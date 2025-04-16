Суд отказал прокуратуре в увольнении экс-главы Кунгура из-за утраты доверия

По мнению надзорного органа, господин Лысанов, возглавляя Кунгурский муниципальный округ, не принял мер для урегулирования конфликта интересов. Последний возник между главой и руководителем одного из муниципальных подразделений в связи с близкими отношениями.
Прокуратура пыталась добиться увольнения Вадима Лысанова в связи с утратой доверия через представление в городскую думу. Депутаты акт прокурорского реагирования оставили без удовлетворения.
Сам господин Лысанов покинул должность по собственному желанию, после чего надзорный орган обратился в суд к думе, требуя изменить формулировку увольнения на «в связи с утратой доверия».