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Суд отказал прокуратуре в увольнении экс-главы Кунгура из-за утраты доверия

Кунгурский городской суд отказал прокуратуре в удовлетворении заявления об изменении формулировки увольнения бывшего главы муниципалитета Вадима Лысанова, сообщает Ura.ru.

Источник: Соцсети

По мнению надзорного органа, господин Лысанов, возглавляя Кунгурский муниципальный округ, не принял мер для урегулирования конфликта интересов. Последний возник между главой и руководителем одного из муниципальных подразделений в связи с близкими отношениями.

Прокуратура пыталась добиться увольнения Вадима Лысанова в связи с утратой доверия через представление в городскую думу. Депутаты акт прокурорского реагирования оставили без удовлетворения.

Сам господин Лысанов покинул должность по собственному желанию, после чего надзорный орган обратился в суд к думе, требуя изменить формулировку увольнения на «в связи с утратой доверия».