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Токаев: текущая глобальная экономическая ситуация носит нестабильный характер

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Алгоритм действий по изменению ситуации на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов обсудили в Акорде.

Источник: Sputnik.kz

На рабочем совещании по экономическим вопросам Токаев заявил, что текущая глобальная экономическая ситуация носит нестабильный характер и требует готовности к любым сценариям ее развития. Также он обозначил основные направления предстоящей работы.

Задача правительства — не допустить снижения благосостояния населения, темпов экономического роста и объема привлекаемых инвестиций.

сказал Токаев

Он также подчеркнул, что кризисные ситуации в мире всегда несут как вызовы, так и создают новые возможности для развития.

При этом, планы по крупным инфраструктурным проектам и цифровизации должны оставаться одними из ключевых направлений экономической политики Казахстана, подчеркнул президент.

Мы должны выполнить основные социальные обязательства перед населением и продолжить реализацию важных инфраструктурных проектов.

заявил Токаев

По итогам рабочего совещания Совбеза Токаев дал ряд конкретных поручений государственным органам, сообщила Акорда.