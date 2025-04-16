Токаев: текущая глобальная экономическая ситуация носит нестабильный характер

На рабочем совещании по экономическим вопросам Токаев заявил, что текущая глобальная экономическая ситуация носит нестабильный характер и требует готовности к любым сценариям ее развития. Также он обозначил основные направления предстоящей работы.
Задача правительства — не допустить снижения благосостояния населения, темпов экономического роста и объема привлекаемых инвестиций.
Он также подчеркнул, что кризисные ситуации в мире всегда несут как вызовы, так и создают новые возможности для развития.
При этом, планы по крупным инфраструктурным проектам и цифровизации должны оставаться одними из ключевых направлений экономической политики Казахстана, подчеркнул президент.
Мы должны выполнить основные социальные обязательства перед населением и продолжить реализацию важных инфраструктурных проектов.
По итогам рабочего совещания Совбеза Токаев дал ряд конкретных поручений государственным органам, сообщила Акорда.