Регион готовится широкомасштабно отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Кроме того, глава региона поручил министерствам культуры и региональной политики оптимизировать содержание интерактивной карты памятных мест и мемориалов: «Необходимо проработать и подготовить предложения по расширению видов объектов, которые можно добавить в эту карту, с учётом того, что мы создавали этот инструмент для организации общественного контроля за содержанием мемориальных объектов. Отдельное поручение — в связи с тем, что технологии развиваются — разместить на всех мемориальных объектах или рядом с ними QR-коды, которые бы содержали описание самого объекта, историческую справку, справки, посвящённые героям, которым установлены конкретный памятник, мемориал или табличка».