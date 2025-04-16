Регион готовится широкомасштабно отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Всего в регионе запланировано более 60 тысяч мероприятий. Планируется охватить ими более 800 тысяч жителей.
Андрей Травников напомнил: «Помимо празднования юбилея Великой Победы, в этом году 12-го мая исполняется 80 лет со дня открытия Новосибирского государственного академического театра оперы и балета — нашего театра Победы».
Кроме того, глава региона поручил министерствам культуры и региональной политики оптимизировать содержание интерактивной карты памятных мест и мемориалов: «Необходимо проработать и подготовить предложения по расширению видов объектов, которые можно добавить в эту карту, с учётом того, что мы создавали этот инструмент для организации общественного контроля за содержанием мемориальных объектов. Отдельное поручение — в связи с тем, что технологии развиваются — разместить на всех мемориальных объектах или рядом с ними QR-коды, которые бы содержали описание самого объекта, историческую справку, справки, посвящённые героям, которым установлены конкретный памятник, мемориал или табличка».
О реализации плана мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в рамках заседания оргкомитета Губернатору доложили заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр региональной политики Роман Бурдин и заместитель Губернатора Константин Хальзов.
Сегодня на территории области живут 3120 ветеранов войны и приравненных к ним лиц. Первоочередное внимание в дни празднования Победы должно быть уделено им, а также сегодняшним героям — участникам специальной военной операции и членам их семей.
В мае-июне в регионе запланировано вручение новой награды — знака «Почётный житель Новосибирской области — участник Великой Отечественной войны 1941−1945 годов».
Идёт работа по обновлению и ремонту памятных мест и захоронений, памятных табличек.
В регионе ведётся активная информационная кампания. По материалам Центра исторической памяти были открыты выставки, размещённые на железнодорожном и автовокзалах Новосибирска, в аэропорту, метрополитене, образовательных организациях, торговых центрах. Тематически брендирован пассажирский транспорт.
В регионе запланирована обширная спортивная, культурно-массовая программа, во всех районах и округах пройдут памятные мероприятия, концерты, будут организованы акции «Открытка ветерану», «Дорога к обелиску», «Память». С 21 по 30 апреля в тридцатый раз в Новосибирской области пройдёт духовно-просветительская акция «Поезд Памяти “За духовное возрождение России”».
В рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в школах, вузах, учреждениях культуры проходят тематические уроки и памятные акции. При поддержке Правительства Новосибирской области 25 апреля пройдёт масштабная акция «Диктант Победы». Для его проведения зарегистрировано уже более 750 площадок. Также будут проведены все федеральные акции: «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Сад Памяти», «Свеча Памяти».
В рамках заседания оргкомитета также прозвучал доклад о праздновании юбилея Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. На майские дни театр готовит обширную культурно-просветительскую программу.
Также в ходе заседания Губернатор вручил сертификаты поисковым отрядам Новосибирской области на организацию работы по поиску, перезахоронению и увековечению памяти воинов, погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. Правительство Новосибирской области поддерживает поисковое движение, в том числе, выделением субсидий на поездки. В 2025 году на эти цели выделено около восьми миллионов рублей. Наши поисковики проведут работы в Волгоградской, Калужской, Ленинградской и Смоленской областях.