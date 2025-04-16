Bloomberg: США снизили требования к Украине за оказанную помощь до $100 млрд

Согласно этому проекту, управление инвестиционным фондом восстановления будет полностью находиться под контролем США. Средства предполагается направлять как на погашение украинского долга (при этом на задолженность будет начисляться 4% годовых, также удерживаемые из фонда), так и на финансирование проектов на территории Украины. Половина прибыли от этих проектов также должна возвращаться в фонд.