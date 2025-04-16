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Вячеслав Квон официально вступил в должность главы Артема на новый пятилетний срок

Вячеслав Квон назначен главой Артемовского городского округа по итогам голосования депутатов, прошедшего накануне.

Источник: Reuters

Его кандидатура была поддержана единогласно, сообщили в администрации муниципалитета.

На пост руководителя также претендовал Вячеслав Гнездилов, однако депутаты отдали предпочтение Квону, отметив его опыт антикризисного управления и детально проработанную программу развития округа. В представленном мастер-плане приоритет отдан строительству жилья, благоустройству, развитию социальной инфраструктуры и повышению туристической привлекательности территории.

«Выбор пал на Квона благодаря его опыту, работе в кризисных условиях и предложенному мастер-плану развития», — пояснили в администрации Артема.

Сразу после голосования состоялась церемония вступления Квона в должность. Новый срок полномочий главы округа рассчитан на пять лет.