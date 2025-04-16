Вячеслав Квон официально вступил в должность главы Артема на новый пятилетний срок

На пост руководителя также претендовал Вячеслав Гнездилов, однако депутаты отдали предпочтение Квону, отметив его опыт антикризисного управления и детально проработанную программу развития округа. В представленном мастер-плане приоритет отдан строительству жилья, благоустройству, развитию социальной инфраструктуры и повышению туристической привлекательности территории.