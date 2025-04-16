Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Трамп был недоволен из-за поддержки ЕС в адрес Зеленского

Президент США Дональд Трамп был крайне недоволен тем, как Евросоюз поддержал Владимира Зеленского после конфликта в Белом доме.

Источник: AP 2024

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Трампа задели события того воскресенья — не только королевский визит Зеленского, но и то, как Европа обнимала его с распростёртыми объятиями. Один британский чиновник сказал, что команде Трампа “не понравилось, как это всё выглядело… вся эта любовная атмосфера”», — говорится в материале.

Как сообщается, особое раздражение лидера США вызвали комментарии Зеленского о том, что «до мирного соглашения ещё очень далеко».

Это, как пишет издание, стало «спусковым крючком» для решения Трампа прекратить поставки вооружений Украине — спустя менее чем сутки после встречи.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп усомнился в компетентности Владимира Зеленского.