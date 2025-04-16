Politico: Трамп был недоволен из-за поддержки ЕС в адрес Зеленского

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
«Трампа задели события того воскресенья — не только королевский визит Зеленского, но и то, как Европа обнимала его с распростёртыми объятиями. Один британский чиновник сказал, что команде Трампа “не понравилось, как это всё выглядело… вся эта любовная атмосфера”», — говорится в материале.
Как сообщается, особое раздражение лидера США вызвали комментарии Зеленского о том, что «до мирного соглашения ещё очень далеко».
Это, как пишет издание, стало «спусковым крючком» для решения Трампа прекратить поставки вооружений Украине — спустя менее чем сутки после встречи.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп усомнился в компетентности Владимира Зеленского.