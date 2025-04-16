Politico: Трамп был недоволен из-за поддержки ЕС в адрес Зеленского

«Трампа задели события того воскресенья — не только королевский визит Зеленского, но и то, как Европа обнимала его с распростёртыми объятиями. Один британский чиновник сказал, что команде Трампа “не понравилось, как это всё выглядело… вся эта любовная атмосфера”», — говорится в материале.