В Иране заявили о готовности к переговорам с США при одном условии

«Мы сможем начать переговоры о возможной сделке, если американцы займут конструктивную позицию. (…) Вопрос обогащения [урана] Ираном — реальный вопрос, и мы готовы работать над укреплением доверия [к иранской ядерной программе], несмотря на некоторые опасения. Но сам принцип обогащения не подлежит обсуждению», — сказал дипломат.