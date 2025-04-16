DOGE отменил финансирование ряда зарубежных проектов в сфере СМИ, в том числе в Молдове

Общая сумма отмененных грантов составляет 215 миллионов долларов, в том числе два миллиона долларов — для проекта «Расширение устойчивости и вовлеченности редакции новостей» в Молдове.
Кроме нашей страны, в перечне отмененных грантов значатся 1,7 миллиона долларов на проект «Независимые СМИ за мир и демократию» в Европе, 1,5 миллиона на «Гендерный подход к правосудию и подотчетности под руководством женщин», 2,4 миллиона на «Реагирование на дезинформацию с помощью креативного контента в Беларуси» и 2,5 миллиона на «продвижение критического гражданского участия» в Узбекистане.
Напомним, что в результате скандала, вспыхнувшего в США вокруг финансирования организации USAID, выяснилось, что с 2021 по 2024 год Молдова получила от этой структуры 644,9 миллиона долларов США (более 11,4 млрд леев), в том числе на финансирование НПО и прессы. Только в 2023 году поддержка США составила 5,47 миллиарда леев. Финансирование USAID было Штатами приостановлено, и это поставило под удар в том числе НПО в Молдове.
Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) в середине февраля направила в посольство США в Кишиневе запрос о финансировании проектов USAID в республике. Социалисты уточнили, что запрос касается финансирования правящей в Молдове партии PAS, так как на американские деньги PAS и президент страны Майя Санду «манипулировали общественным мнением в Молдове, ввели цензуру и подмяли свободу выражения».