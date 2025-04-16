DOGE отменил финансирование ряда зарубежных проектов в сфере СМИ, в том числе в Молдове

Напомним, что в результате скандала, вспыхнувшего в США вокруг финансирования организации USAID, выяснилось, что с 2021 по 2024 год Молдова получила от этой структуры 644,9 миллиона долларов США (более 11,4 млрд леев), в том числе на финансирование НПО и прессы. Только в 2023 году поддержка США составила 5,47 миллиарда леев. Финансирование USAID было Штатами приостановлено, и это поставило под удар в том числе НПО в Молдове.