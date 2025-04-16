Дуда назвал «школой советской пропаганды» заявление Нарышкина о НАТО

В январе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса увеличить расходы на оборону и готовиться к возможной войне с Россией. Президент Владимир Путин утверждал, что у России нет намерений воевать с альянсом. При этом он называл одной из причин начала военной операции стремление Украины вступить в НАТО.