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Дуда назвал «школой советской пропаганды» заявление Нарышкина о НАТО

Президент Польши Анджей Дуда назвал «школой советской дезинформационной пропаганды» заявление главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что Польша и Прибалтика пострадают первыми в случае нападения НАТО на Союзное государство России и Белоруссии.

Источник: Reuters

Слова Дуды передает De Rzeczy.

«Это классическая, вводящая в заблуждение, российская дезинформация, типичная для школы советской дезинформационной пропаганды. Это слова России, которая размещает свое ядерное оружие в Белоруссии, нагло приближая его к границам НАТО и Евросоюза и которая ведет себя агрессивно по отношению к НАТО», — сказал Дуда.

Накануне Нарышкин в своем заявлении также отметил, что Польша и страны Прибалтики «отличаются высокой агрессивностью» и «бряцают оружием». По его словам, Польша планирует установить вдоль границ с Белоруссией и Калининградской областью около 2 млн противотанковых мин.

Глава СВР подчеркнул, что наращивание военной активности у границ России и Белоруссии стало одной из причин «нынешнего большого и очень опасного кризиса на европейском континенте».

В январе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса увеличить расходы на оборону и готовиться к возможной войне с Россией. Президент Владимир Путин утверждал, что у России нет намерений воевать с альянсом. При этом он называл одной из причин начала военной операции стремление Украины вступить в НАТО.