Радий Хабиров дал оценку благоустройства Дёмского района Уфы

Сквер был заложен 53 года назад в честь 30-летия со дня вручения знамени 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В 2000 году, по случаю 55-летия Победы в Великой Отечественной войне, стела была обновлена, и на территории проведен частичный ремонт. С течением времени твердое покрытие тротуаров, стела и мемориалы пришли в неудовлетворительное состояние и были закрыты для посетителей. В 2024 году проведены масштабные работы по благоустройству: реставрация стелы, реконструкция мемориалов памяти погибших солдат и бюста Героя Советского Союза Ивана Рыбалко. Также заменено покрытие тротуаров на гранитную и бетонную брусчатку, асфальтированы тротуары, обновлены опоры освещения и установлены новые скамейки и урны. Проведено озеленение прилегающей территории, что сделало сквер более уютным и привлекательным для жителей и гостей района.