Радий Хабиров дал оценку благоустройства Дёмского района Уфы

Сквер был заложен 53 года назад в честь 30-летия со дня вручения знамени 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В 2000 году, по случаю 55-летия Победы в Великой Отечественной войне, стела была обновлена, и на территории проведен частичный ремонт. С течением времени твердое покрытие тротуаров, стела и мемориалы пришли в неудовлетворительное состояние и были закрыты для посетителей. В 2024 году проведены масштабные работы по благоустройству: реставрация стелы, реконструкция мемориалов памяти погибших солдат и бюста Героя Советского Союза Ивана Рыбалко. Также заменено покрытие тротуаров на гранитную и бетонную брусчатку, асфальтированы тротуары, обновлены опоры освещения и установлены новые скамейки и урны. Проведено озеленение прилегающей территории, что сделало сквер более уютным и привлекательным для жителей и гостей района.
В 2024 году в сквере также был установлен новый мемориал памяти воинов-интернационалистов, ветеранов боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов, а также бойцов специальной военной операции, исполнявших свой долг ради мира. Инициативу обустроить это место предложил районный совет ветеранов Афганистана, и идея была поддержана председателем горсовета Маратом Васимовым.
Во время осмотра сквера мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратился к Главе республики с просьбой помочь отремонтировать фасад дома, примыкающего к скверу, и заменить на нем кровлю. Радий Хабиров поручил внести необходимые предложения.
«Дёмский район Уфы очень знаковый. Многие его жители работали и работают на железной дороге. Но здесь есть над чем еще работать. Я помню, в каком состоянии находился сквер, сейчас неплохо сделали. Люди очень просят школу здесь, поликлинику. Хотя Дёма и оторвана от города, но для нас очень важно, чтобы люди себя комфортно чувствовали здесь», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос спецкора «Башинформа».
Напомним, 112-я Башкирская кавалерийская дивизия была образована в 1941 году. Это решение стало важным этапом в военной истории республики. Базой для дивизии стал Дёмский район, где добровольцы из Башкирии и соседних регионов объединились, чтобы внести свой вклад в победу над врагом.