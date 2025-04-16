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«Количество выпитого не упадет». Вице-губернатор Поляков оценил риски закрытия баров из-за запрета ночной продажи алкоголя

Наливайки отвлекают сотрудников МВД от борьбы с настоящими преступниками, а их закрытие не приведет к потере налоговых поступлений. Такое мнение высказал вице-губернатор Кирилл Поляков в ходе выступления в Законодательном собрании 16 апреля.

Источник: Фонтанка.ру

Так чиновник прокомментировал вопрос депутата Александра Рассудова о влиянии на бизнес законопроекта об ограничении ночной продажи алкоголя в жилых домах. По словам парламентария, годовая выручка предприятий общественного питания составляет 200 млрд рублей, 80% всех заведений находятся в жилых домах, а значит, их могут коснуться ограничения. Таким образом, под угрозой закрытия могут оказаться десятки баров, которые входят в международные рейтинги, в том числе El Copitas.

Законопроект создавался в интересах жителей, отметил Кирилл Поляков. При этом, по его мнению, законодатели вдумчиво подошли к формулировке требований и смогли отделить «наливайки» от ресторанов, которых ограничения не коснутся. В числе таких требований наличие туалета и кухни. «Когда около заведения люди выходят на улицу, и всё это происходит на глазах не только взрослых жителей, но и детей, которые проживают в этих домах, это не добавляет эстетики нашему городу», — прокомментировал чиновник. Мыть посуду без кухни тоже невозможно, добавил он.

Вице-губернатор также отметил, что «наливайки» отвлекают сотрудников полиции от борьбы с настоящими преступниками. МВД за последнее время составило 17 тысяч протоколов против клиентов таких заведений. «Большая часть этих людей не преступники, они просто напились и поют», — сказал он.

В результате закрытия «наливаек» количество выпитого не упадет, а объем налоговых поступлений даже вырастет. «Цены в официальных барах выше», — пояснил он. Число рабочих мест, по мнению Полякова, тоже увеличится. «В “наливайке” один человек сидит и торгует открытыми бутылками, а в кафе — четыре-пять человек минимум, которые работают и получают зарплату», — подчеркнул он.