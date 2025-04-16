«Количество выпитого не упадет». Вице-губернатор Поляков оценил риски закрытия баров из-за запрета ночной продажи алкоголя

Законопроект создавался в интересах жителей, отметил Кирилл Поляков. При этом, по его мнению, законодатели вдумчиво подошли к формулировке требований и смогли отделить «наливайки» от ресторанов, которых ограничения не коснутся. В числе таких требований наличие туалета и кухни. «Когда около заведения люди выходят на улицу, и всё это происходит на глазах не только взрослых жителей, но и детей, которые проживают в этих домах, это не добавляет эстетики нашему городу», — прокомментировал чиновник. Мыть посуду без кухни тоже невозможно, добавил он.