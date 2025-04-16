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Fox News: США атакуют хуситов самыми мощными неядерными авиабомбами

США используют для атак с воздуха на военные объекты хуситов в Йемене противобункерные авиабомбы GBU-57. Это самый мощный неядерный боеприпас в арсенале ВВС США.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Об оружии, которое применяется для нанесения ударов по военизированным группировкам на Ближнем Востоке, рассказал телеканал Fox News.

Корректируемые противобункерные бомбы GBU-57 перед взрывом при сбросе с самолета могут проникать в землю на глубину до 61 метра. В случае атаки на армированное бункерное укрытие глубина поражения составляет 19 метров, пишет «Интерфакс».

Бомбу поставили на вооружение в Пентагоне в 2011 году, с тех пор боеприпас модернизировали. GBU-57/B после сбрасывания погружается в грунт или пробивает укрытие, а только затем в ней срабатывает «умный» взрыватель, в котором предусмотрена возможность регулирования периода задержки взрыва.

Авиабомба весит 13,6 тонн, ее длина составляет 6,2 м, а диаметр корпуса — 0,8 м. Такие габариты позволяют использовать для нее в качестве носителя только стратегический бомбардировщик B-2A. Самолет способен нести один боеприпас.

Удары по йеменским хуситам осуществляют шесть самолетов. Бомбардировщики базируются на острове Диего-Гарсия Великобритании в Индийском океане.

Атаки по объектам хуситов также ведутся с авианосцев USS Harry Truman в Красном море и USS Carl Vinson в Аденском заливе. Удары по военизированным группировкам могут быть беспрерывными в течение нескольких суток.

Авианосец USS Harry Truman задействован в широкомасштабной операции в Йемене с 15 марта по распоряжению президента США Дональда Трампа. Оба боевых корабля с авиационными группами будут находиться на Ближнем Востоке еще один-два месяца.