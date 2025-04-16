Fox News: США атакуют хуситов самыми мощными неядерными авиабомбами

Бомбу поставили на вооружение в Пентагоне в 2011 году, с тех пор боеприпас модернизировали. GBU-57/B после сбрасывания погружается в грунт или пробивает укрытие, а только затем в ней срабатывает «умный» взрыватель, в котором предусмотрена возможность регулирования периода задержки взрыва.