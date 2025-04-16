Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле прокомментировали продление военного положения на Украине

Власти Киева пытаются удержаться на своей неустойчивой конструкции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал решение Верховной рады Украины продлить мобилизацию и военное положение в стране на 90 дней до 6 августа. Режим продлят 9 мая.

Источник: РИА "Новости"

«Порошенко такое же примерно говорил — есть авторитарные тенденции. Очевидно одно — Киев по-прежнему сохраняет документальный запрет на переговоры с Россией. Мораторий де-факто не соблюдался», — сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Режим военного положения на территории Украины ввели 24 февраля 2022 года. На следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о начале всеобщей мобилизации.

На время военного положения в стране запрещено проводить выборы, в том числе и президентские. Срок полномочий президента Украины истек 20 мая 2024 года. В феврале этого года Верховная рада проголосовала за поддержку продления его полномочий.