Ynet: США начинают вывод своих войск из Сирии

Согласно статье, несмотря на предыдущие попытки Израиля предотвратить подобный шаг, Вашингтон ясно дал понять, что намерен осуществить свой план. Дональд Трамп еще во время первого президентского срока публично выступал за сокращение военного присутствия США на Ближнем Востоке. В Израиле этот шаг объясняют «доктриной внешнеполитического изоляционизма» США, которую отчасти формирует вице-президент Джей Ди Вэнс. «Это не наша война», — неоднократно говорил Трамп о ситуации на Ближнем Востоке. Теперь Вашингтон переходит к оперативной фазе.
Иерусалим, считая, что этот шаг приведет лишь к частичному выводу американских войск, все еще пытается убедить команду Трампа отказаться от него.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится использовать меняющуюся региональную динамику, чтобы утвердить статус своей страны как доминирующей региональной державы, в которой Сирия будет играть центральную роль. Его все более враждебная риторика в отношении Израиля с начала войны в Газе только усилила беспокойство Иерусалима.
Как выразился один из израильских источников, недавние авиаудары Израиля по базе Т-4 в сирийском Хомсе являются частью «гонки за время», прежде чем «американцы соберут вещи и уйдут». Авиаудары по нескольким сирийским военным объектам, включая базу Т-4, были нанесены вскоре после того, как турецкие делегации посетили эти объекты в рамках подготовки к возможному развертыванию.
Это «прямой сигнал» для Анкары: отказаться от идеи создания военных баз в Турции и не вмешиваться в операцию Израиля в регионе, пишет WSWS. Создание турецких баз в районе Пальмиры является для Иерусалима «красной линией» и будет рассматриваться как «злоупотребление доверием», подчеркнули представители Израиля на встрече с чиновниками из Турции в Азербайджане.
В декабре США уточнили, что в Сирии находится около 2000 американских военнослужащих. Они размещены в нескольких ключевых точках на востоке и севере страны и играют стабилизирующую роль.