Ynet: США начинают вывод своих войск из Сирии

Это «прямой сигнал» для Анкары: отказаться от идеи создания военных баз в Турции и не вмешиваться в операцию Израиля в регионе, пишет WSWS. Создание турецких баз в районе Пальмиры является для Иерусалима «красной линией» и будет рассматриваться как «злоупотребление доверием», подчеркнули представители Израиля на встрече с чиновниками из Турции в Азербайджане.