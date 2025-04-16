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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 16 апреля: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые высказывания Дмитрия Пескова, сделанные на брифинге в среду, 16 апреля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Кремль сообщит, когда завершится мораторий на удары по энергообъектам Украины.

Мы будем вам сообщать. Пока я не готов вам сообщить о принятом решении.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Киевский режим фактически не придерживался моратория на удары по энергетике.

Продлением всеобщей мобилизации киевский режим пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию.

Киевский режим по-прежнему имеет сам для себя запрет на ведение каких-либо переговоров. Не стоит забывать, что документально это запрещено президенту Украины.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

РФ готова всемерно способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы дипломатическим путем.

Россия рассчитывает, что второй раунд переговоров США и Ирана состоится.

Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани в ходе переговоров обменяются мнениями по украинской проблематике и региональным вопросам.

Доверительный диалог между Россией и Катаром позволяет обсуждать самые чувствительные темы.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам развития космонавтики.