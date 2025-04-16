Кремль сообщит, когда завершится мораторий на удары по энергообъектам Украины.
Мы будем вам сообщать. Пока я не готов вам сообщить о принятом решении.
Киевский режим фактически не придерживался моратория на удары по энергетике.
Продлением всеобщей мобилизации киевский режим пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию.
Киевский режим по-прежнему имеет сам для себя запрет на ведение каких-либо переговоров. Не стоит забывать, что документально это запрещено президенту Украины.
РФ готова всемерно способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы дипломатическим путем.
Россия рассчитывает, что второй раунд переговоров США и Ирана состоится.
Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани в ходе переговоров обменяются мнениями по украинской проблематике и региональным вопросам.
Доверительный диалог между Россией и Катаром позволяет обсуждать самые чувствительные темы.
Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам развития космонавтики.