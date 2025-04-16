Глава МИД Ирана планирует передать Путину послание от Хаменеи

В среду, 16 апреля, Совет Федерации РФ одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном. Договор был подписан в январе в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Документ зафиксировал правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана в долгосрочной перспективе.