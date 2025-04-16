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Глава МИД Ирана планирует передать Путину послание от Хаменеи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи намерен доставить письмо верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи российскому президенту во время визита в РФ. Об этом он заявил в среду, 16 апреля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как передает агентство «Мехр», глава МИД Ирана сообщил, что доставка письменного послания Путину от Хаменеи — это цель его поездки в Российскую Федерацию.

«Интерфакс» отмечает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с иранским коллегой на этой неделе в Москве.

В среду, 16 апреля, Совет Федерации РФ одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном. Договор был подписан в январе в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Документ зафиксировал правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана в долгосрочной перспективе.

Ранее в Омане прошел первый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона. На предстоящих выходных состоится новая встреча делегаций США и Ирана, на которой планируется обсудить верификацию ядерной программы Тегерана.