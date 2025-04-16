Глава ПМР назвал поставки газа в республику нестабильными

«Газ идет, пока все в порядке, но тем не менее весь год будет нестабильный. Я сначала и предупреждал, что при прекращении традиционной подачи газа через “Газпром”, как бы не решался вопрос, все равно будет нестабильность при тех или иных условиях. Есть проблемы с перечислениями, с выполнением договорных обязательств и все прочее. Поэтому весь год будет такой», — сказал Красносельский.