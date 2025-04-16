Глава ПМР назвал поставки газа в республику нестабильными

Ранее первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник сообщал, что с 5 апреля в Приднестровье были прекращены поставки газа. По данным местных властей, поставки возобновились 8 апреля.
«Газ идет, пока все в порядке, но тем не менее весь год будет нестабильный. Я сначала и предупреждал, что при прекращении традиционной подачи газа через “Газпром”, как бы не решался вопрос, все равно будет нестабильность при тех или иных условиях. Есть проблемы с перечислениями, с выполнением договорных обязательств и все прочее. Поэтому весь год будет такой», — сказал Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
В конце января комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.