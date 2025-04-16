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Токаев встретился с гендиректором «Яндекс Global»: в центре внимания проект по платформенной занятости

Глава государства принял генерального директора «Яндекс Global» Даниила Шулейко, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

В ходе встречи обсуждены ключевые направления деятельности и перспективные планы компании Yandex Qazaqstan. Особое внимание было уделено инициативам в сфере платформенной занятости и развитию технологий искусственного интеллекта.

Касым-Жомарт Токаев отметил важный вклад Yandex Qazaqstan в цифровую трансформацию, поддержку малого и среднего бизнеса, а также в повышение качества жизни граждан.

Кроме того, рассмотрены вопросы интеграции культурного наследия с передовыми технологиями. Президент подчеркнул, что в условиях стремительного развития искусственного интеллекта особое значение приобретает сохранение культурной идентичности, а также продвижение казахского языка и культуры в цифровом пространстве.

В свою очередь Даниил Шулейко сообщил, что благодаря пилотному проекту по платформенной занятости более 65 тысяч водителей-партнеров «Яндекс. Такси» получили социальную защиту. В 2024 году налоговые отчисления в экономику Казахстана составили 29,5 млрд тенге, а совокупные инвестиции компании с 2016 года превысили 225 млрд тенге. Глава «Яндекс Global» рассказал о планах по запуску пилотных инновационных проектов в Астане и подтвердил участие компании в программе AI-Sana.