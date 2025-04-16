Токаев встретился с гендиректором «Яндекс Global»: в центре внимания проект по платформенной занятости

В свою очередь Даниил Шулейко сообщил, что благодаря пилотному проекту по платформенной занятости более 65 тысяч водителей-партнеров «Яндекс. Такси» получили социальную защиту. В 2024 году налоговые отчисления в экономику Казахстана составили 29,5 млрд тенге, а совокупные инвестиции компании с 2016 года превысили 225 млрд тенге. Глава «Яндекс Global» рассказал о планах по запуску пилотных инновационных проектов в Астане и подтвердил участие компании в программе AI-Sana.