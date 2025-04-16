Олеся Стамате вышла из парламентской фракции PAS, но осталась депутатом

В связи с решением руководства PAS исключить меня из партии и тем, как развивались институциональные отношения в последние дни, я объявляю о своем выходе из парламентской фракции PAS. Я продолжу свою работу в качестве неаффилированного члена парламента, с уважением относясь к мандату, доверенному мне гражданами, и в полном соответствии с принципами верховенства закона.