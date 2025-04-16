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Олеся Стамате вышла из парламентской фракции PAS, но осталась депутатом

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Бывший член правящей партии PAS Олеся Стамате объявила о выходе из одноименной фракции в парламенте, однако заявила, что депутатский мандат с себя не сложит.

Источник: Sputnik.md

Напомним, ранее Стамате была исключена из правящей в Молдове партии.

В связи с решением руководства PAS исключить меня из партии и тем, как развивались институциональные отношения в последние дни, я объявляю о своем выходе из парламентской фракции PAS. Я продолжу свою работу в качестве неаффилированного члена парламента, с уважением относясь к мандату, доверенному мне гражданами, и в полном соответствии с принципами верховенства закона.

написала Стамате в соцсети

В начале апреля спикер парламента Игорь Гросу заявил, что депутат парламента Молдовы Олеся Стамате решением постоянного национального бюро партии «Действие и солидарность» была исключена из ее рядов. Он также потребовал от Стамате отказаться от мандата депутата.

Однопартийцы обвинили Стамате в продвижении законопроекта, который дает право на освобождение из тюрьмы осужденным на пожизненное заключение преступникам. На деле она была лишь одной из десяти авторов инициативы, одобренной правительством и промульгированной президентом.