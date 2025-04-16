Совфед одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу

В соответствии с документом граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных законом «Об обороне», и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, выполнявшие задачи при проведении контртеррористических операций или при использовании добровольческих формирований за пределами территории РФ, освобождаются от призыва на военную службу и, в течение двух лет со дня исключения из добровольческого формирования, от призыва на военные сборы, говорится в заключении оборонного комитета СФ.