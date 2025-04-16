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Совфед одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Совфед одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года.

Источник: © РИА Новости

По словам первого зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-главкома ВКС Виктора Бондарева, решение призывной комиссии, которое не было исполнено во время текущего призыва, будет действовать еще год — призывника отправят в армию во время следующего призыва, без повторного прохождения комиссии.

Сенатор отметил, что воинская обязанность в России, согласно конституции Российской Федерации, является обязанностью гражданина России по защите отечества. И в данном контексте принятый закон ничего принципиально не меняет — а наоборот, вносит конструктивные доработки, совершенствующие сам принцип призыва в свете возникающих организационных обстоятельств, связанных не только с призывом, но и с отсрочками от службы, пояснил он.

В соответствии с документом граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных законом «Об обороне», и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, выполнявшие задачи при проведении контртеррористических операций или при использовании добровольческих формирований за пределами территории РФ, освобождаются от призыва на военную службу и, в течение двух лет со дня исключения из добровольческого формирования, от призыва на военные сборы, говорится в заключении оборонного комитета СФ.