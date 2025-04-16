Глава ПМР призвал противостоять попыткам реабилитации нацизма

«Война — это всегда плохо. Вы знаете, мою позицию, я всегда противник войны. Я всегда за переговорный процесс, за мир, за созидание, за красоту. Но как только появляется крен, уход от своей истории, от своих корней, начались и проблемы… Надо вспомнить то, что было, поклониться до земли своим предкам, поблагодарить советский народ за победу, которую они добыли в сумасшедших просто условиях. И, наверное, может быть, это что-то и поменяет в конечном итоге. Без покаяния не будет прощения, без прощения не будет будущего. Я в этом глубоко просто убежден», — добавил Красносельский.