Politico: Рубио и Уиткофф обсудят во Франции Украину, Иран и торговые отношения

Встреча Макрона с Уиткоффом состоится через несколько дней после того, как спецпосланник обсудил с Владимиром Путиным возможное прекращение огня на Украине после того, как российско-американские переговоры в последние недели зашли в тупик, отмечает издание. Президент Франции был выбран потому, что возглавляет усилия Европы по предоставлению Киеву гарантий безопасности, включая развертывание в случае перемирия так называемых сил обеспечения безопасности.
Как напоминает Politico, эта поездка станет первым визитом высокопоставленных американских чиновников во Францию с тех пор, как вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил саммит по искусственному интеллекту, который прошел в Париже в феврале.
Примечательно, что за несколько дней до предполагаемой поездки в команде Трампа возникли разногласия по поводу целей России на Украине и отношения к Москве. Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог предложили занять более жесткую позицию в отношении России, тогда как Трамп поддерживает Уиткоффа, который считает, что Москва хочет мира, пишет Oneindia.
Ракетный удар по Сумам только усилил напряженность. Хотя Трамп назвал его «ошибкой», его соратники осудили действия России, отмечает издание. По мере развития событий разногласия в окружении Трампа становятся все более очевидными, считает Oneindia. Противоположные взгляды на намерения России подчеркивают трудности в формировании единого подхода.