Politico: Рубио и Уиткофф обсудят во Франции Украину, Иран и торговые отношения

Встреча Макрона с Уиткоффом состоится через несколько дней после того, как спецпосланник обсудил с Владимиром Путиным возможное прекращение огня на Украине после того, как российско-американские переговоры в последние недели зашли в тупик, отмечает издание. Президент Франции был выбран потому, что возглавляет усилия Европы по предоставлению Киеву гарантий безопасности, включая развертывание в случае перемирия так называемых сил обеспечения безопасности.