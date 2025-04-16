Депутат Водолацкий объяснил, почему ВСУ в Горнальском монастыре не будут сдаваться

Коц предположил, что российские войска, вероятно, не будут брать монастырь лобовым штурмом, а сосредоточатся на блокаде района, в том числе с отрезанием его от снабжения из Сумской области. В дальнейшем, подчеркнул он, возможна реализация стратегии изматывания с применением беспилотников и ракетных ударов, направленных на разрушение логистики и подавление очагов сопротивления.