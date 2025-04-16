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Финляндия оставит границу с РФ закрытой

СТОКГОЛЬМ, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство Финляндии решило оставить границу с Россией закрытой до дальнейшего уведомления.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в заявлении на сайте финского кабмина.

«Правительство подтвердило намерение оставить закрытыми переходы на восточной границе. 16 апреля 2025 года правительство приняло решение оставить закрытыми пограничные переходы и централизовать прием заявлений на убежище. Решение действует до дальнейшего уведомления», — говорится в документе.

В ноябре 2023 года правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Хельсинки о закрытии пограничных переходов создает новые разделительные линии в Европе.