Финляндия оставит границу с РФ закрытой

В ноябре 2023 года правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Хельсинки о закрытии пограничных переходов создает новые разделительные линии в Европе.