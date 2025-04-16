Финляндия оставит границу с РФ закрытой

Об этом говорится в заявлении на сайте финского кабмина.
«Правительство подтвердило намерение оставить закрытыми переходы на восточной границе. 16 апреля 2025 года правительство приняло решение оставить закрытыми пограничные переходы и централизовать прием заявлений на убежище. Решение действует до дальнейшего уведомления», — говорится в документе.
В ноябре 2023 года правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Хельсинки о закрытии пограничных переходов создает новые разделительные линии в Европе.