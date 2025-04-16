Глава Городецкого округа предлагает запретить там продажу алкоголя

Пока в Нижегородской области обсуждаются различные варианты антиалкогольных мер, глава Городецского округа Александр Мудров вышел с предложением ввести на вверенной ему территории полный мораторий на продажу алкоголя.
Об этом Александр Мудров сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте».
Он объясняет: «Наш округ богат не только своей историей, но, к сожалению, и магазинами-наливайками. Каждый вечер можно видеть, как жители округа скупают алкоголь». Чиновник считает, что пока алкоголь можно приобрести на каждом углу, в условиях рыночной экономики это только подогревает спрос на него.
Между тем львиная доля преступлений и других бед совершается именно нетрезвыми людьми, говорит глава округа, опираясь на статистические данные. «Я бы ходатайствовал вообще о полном запрете продажи алкоголя в Городецком округе», — резюмирует он, добавляя, что подобная идея явно будет оцениваться людьми по-разному.
Жители округа напоминают под постом об аптечных средствах, самогоноварении и подпольной торговле.
Как сообщалось ранее, областное правительство готовит проект регионального закона «О внесении изменений в закон Нижегородской области “О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области”. После оценки резуригующего воздействия документа его внесут в областной парламент.