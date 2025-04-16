Глава Городецкого округа предлагает запретить там продажу алкоголя

Он объясняет: «Наш округ богат не только своей историей, но, к сожалению, и магазинами-наливайками. Каждый вечер можно видеть, как жители округа скупают алкоголь». Чиновник считает, что пока алкоголь можно приобрести на каждом углу, в условиях рыночной экономики это только подогревает спрос на него.