Сенаторы одобрили новые законы о борьбе с иностранным влиянием

Первый закон вводит новые основания для признания иностранным агентом. В реестр Минюста будут включать за содействие иностранным организациям, действующим против интересов России, а также за вовлечение в подобную деятельность или ее финансирование. Основанием для признания иноагентом также послужит вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор военно-технической информации, которая при ее получении иностранными источниками может быть использована против безопасности России.