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Уральский полпред обсудил с замминистра юстиции РФ иноагентов

В Екатеринбурге полпред Артем Жога встретился с замминистра юстиции РФ.

Источник: пресс-служба полпредства в УрФО

16 апреля в Екатеринбурге полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога встретился с замминистра юстиции РФ Али Алханова. Они обсуждали, как контролировать и предотвратить деятельность иноагентов. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

— Стороны отметили важность обеспечения законности и повышения эффективности контроля за деятельностью граждан, имеющих этот статус, — сказано в сообщении.

В ходе встречи обсуждалось, как развивать и регулировать юридическую помощь. Полпред Артем Жога акцентировал внимание на том, что граждане должны получать качественные правовые услуги.