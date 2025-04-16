Уральский полпред обсудил с замминистра юстиции РФ иноагентов

16 апреля в Екатеринбурге полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога встретился с замминистра юстиции РФ Али Алханова. Они обсуждали, как контролировать и предотвратить деятельность иноагентов. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.
— Стороны отметили важность обеспечения законности и повышения эффективности контроля за деятельностью граждан, имеющих этот статус, — сказано в сообщении.
В ходе встречи обсуждалось, как развивать и регулировать юридическую помощь. Полпред Артем Жога акцентировал внимание на том, что граждане должны получать качественные правовые услуги.