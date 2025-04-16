Минниханов встретился со студентами из РТ в СПбПУ и пригласил их на работу в республику

Сегодня в вузе обучаются 350 студентов из Татарстана — на встречу были приглашены представители студенческого актива.
Главной темой беседы стали перспективы трудоустройства и стажировок в Татарстане. Рустам Минниханов подчеркнул, что в регионе уделяется особое внимание подготовке инженерных и научных кадров. Более 5,5 тыс. студентов проходят обучение по программам целевого набора. Кроме того, при предприятиях открываются филиалы вузовских кафедр, что позволяет студентам совмещать учебу с практической деятельностью.
«Что касается инженеров, то в Республике Татарстан они входят в число наиболее востребованных специалистов», — отметил Минниханов. На Единой цифровой платформе «Работа России» сегодня заявлено более 1,1 тыс. вакансий по инженерным направлениям от предприятий региона.
Отдельно обсуждалось сотрудничество Татарстана с Санкт-Петербургом в рамках взаимодействия университетов. Уже сейчас СПбПУ реализует совместные проекты с рядом вузов республики, включая КНИТУ, КНИТУ-КАИ и КФУ. Сегодня к ним присоединились также Университет Иннополис и Альметьевский государственный технологический университет.
Подписанные соглашения откроют новые возможности для обмена знаниями, реализации научно-образовательных проектов и вовлечения студентов в практическую деятельность.