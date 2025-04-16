Минниханов встретился со студентами из РТ в СПбПУ и пригласил их на работу в республику

Главной темой беседы стали перспективы трудоустройства и стажировок в Татарстане. Рустам Минниханов подчеркнул, что в регионе уделяется особое внимание подготовке инженерных и научных кадров. Более 5,5 тыс. студентов проходят обучение по программам целевого набора. Кроме того, при предприятиях открываются филиалы вузовских кафедр, что позволяет студентам совмещать учебу с практической деятельностью.