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Правительство Финляндии решило оставить закрытой границу с Россией

Восточная граница Финляндии останется закрытой до дальнейшего уведомления, сообщает 16 апреля правительство этой страны. Решение финского кабмина действует уже больше года, его условия не изменились.

Граница Финляндии с Россией закрыта с 15 декабря 2023 года, напоминают в правительстве. Заявления о предоставлении убежища можно также подавать на других пунктах пропуска в страну, которые открыты для воздушного и морского сообщения.

В пресс-релизе отмечается, что власти Финляндии опасаются «возобновления миграции», которая представляет «серьезную угрозу национальной безопасности» и общественному порядку. Если руководство страны сочтет, что угрозы больше нет, то решение о закрытии границы будет отменено.

В начале апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал крайний срок для Финляндии для объяснения причин о закрытии границы. Разъяснения власти страны должны предоставить до 7 июля 2025 года.