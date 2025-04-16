Правительство Финляндии решило оставить закрытой границу с Россией

Граница Финляндии с Россией закрыта с 15 декабря 2023 года, напоминают в правительстве. Заявления о предоставлении убежища можно также подавать на других пунктах пропуска в страну, которые открыты для воздушного и морского сообщения.
В пресс-релизе отмечается, что власти Финляндии опасаются «возобновления миграции», которая представляет «серьезную угрозу национальной безопасности» и общественному порядку. Если руководство страны сочтет, что угрозы больше нет, то решение о закрытии границы будет отменено.
В начале апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал крайний срок для Финляндии для объяснения причин о закрытии границы. Разъяснения власти страны должны предоставить до 7 июля 2025 года.