Axios: DOGE может омрачить празднование 250-летия США

Согласно статье, Трамп призвал к «экстраординарному празднованию» юбилейной годовщины создания США следующим летом и в первые же дни своего пребывания на посту подписал указ о создании федеральной целевой группы для его планирования.
Председатель Национального фонда гуманитарных наук является частью этой целевой группы, а государственные гуманитарные советы играют ведущую роль в планировании общественных мероприятий, приуроченных к этому событию. Однако, по данным Федерации государственных гуманитарных советов, в начале апреля 80% сотрудников Национального фонда гуманитарных наук были отправлены в «административный отпуск».
Как отмечает Asiox, это произошло через несколько дней после того, как 56 государственных и подведомственных гуманитарных советов были предупреждены о том, что их гранты на финансирование прекращаются, в том числе финансирование проектов, связанных с «основанием американской нации, ключевыми историческими фигурами и этапами, которые отражают исключительные достижения Соединенных Штатов».
Маловероятно, что гуманитарные советы смогут найти средства или ресурсы для поддержки всех намеченных мероприятий, говорится в статье. «Все программы, которые мы уже начали разрабатывать, окажутся под угрозой срыва», — жалуется Габриэль Лайон, исполнительный директор Illinois Humanities.