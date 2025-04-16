Axios: DOGE может омрачить празднование 250-летия США

Как отмечает Asiox, это произошло через несколько дней после того, как 56 государственных и подведомственных гуманитарных советов были предупреждены о том, что их гранты на финансирование прекращаются, в том числе финансирование проектов, связанных с «основанием американской нации, ключевыми историческими фигурами и этапами, которые отражают исключительные достижения Соединенных Штатов».