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Axios: DOGE может омрачить празднование 250-летия США

Действия Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска могут помешать «грандиозному празднованию» 250-летия Соединенных Штатов Америки, которое президент Дональд Трамп поручил провести 4 июля 2026 года, пишет Axios.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Трамп призвал к «экстраординарному празднованию» юбилейной годовщины создания США следующим летом и в первые же дни своего пребывания на посту подписал указ о создании федеральной целевой группы для его планирования.

Председатель Национального фонда гуманитарных наук является частью этой целевой группы, а государственные гуманитарные советы играют ведущую роль в планировании общественных мероприятий, приуроченных к этому событию. Однако, по данным Федерации государственных гуманитарных советов, в начале апреля 80% сотрудников Национального фонда гуманитарных наук были отправлены в «административный отпуск».

Как отмечает Asiox, это произошло через несколько дней после того, как 56 государственных и подведомственных гуманитарных советов были предупреждены о том, что их гранты на финансирование прекращаются, в том числе финансирование проектов, связанных с «основанием американской нации, ключевыми историческими фигурами и этапами, которые отражают исключительные достижения Соединенных Штатов».

Маловероятно, что гуманитарные советы смогут найти средства или ресурсы для поддержки всех намеченных мероприятий, говорится в статье. «Все программы, которые мы уже начали разрабатывать, окажутся под угрозой срыва», — жалуется Габриэль Лайон, исполнительный директор Illinois Humanities.