Череду отставок глав районов Башкирии объяснили кадровой ротацией

Череда отставок глава районов Башкирии — не более, чем кадровая ротация, направленная на настройку управленческой команды с учетом текущих задач, сообщил источник UFA.AIF.RU, близкий к Белому дому.
«Это опытные управленцы, которые отработали определённый период времени и, вероятно, в скором времени получат новые назначения», — отметил собеседник редакции.
Напомним, свои полномочия сложили главы Бирского и Абзелиловского районов Башкирии Антон Талалов и Ильдар Нафиков, а также мэр Белебея Сергей Караберов.