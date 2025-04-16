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Череду отставок глав районов Башкирии объяснили кадровой ротацией

Не исключено, что они получат новые назначения.

Источник: АиФ

Череда отставок глава районов Башкирии — не более, чем кадровая ротация, направленная на настройку управленческой команды с учетом текущих задач, сообщил источник UFA.AIF.RU, близкий к Белому дому.

«Это опытные управленцы, которые отработали определённый период времени и, вероятно, в скором времени получат новые назначения», — отметил собеседник редакции.

Напомним, свои полномочия сложили главы Бирского и Абзелиловского районов Башкирии Антон Талалов и Ильдар Нафиков, а также мэр Белебея Сергей Караберов.