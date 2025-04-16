Денис Паслер оценил перспективы проекта «Сухой порт» в Екатеринбурге

— Решения принимались в том числе депутатами Законодательного собрания и определяются законами. В этом смысле все-таки база незыблема, и в рамках нее мы сегодня живем, — сказал Денис Паслер. — «Сухой порт» — это не новая тема. Она активно развивалась еще в момент, когда я работал в Свердловской области (с 2012 по 2016 год Денис Паслер был председателем правительства региона). Свердловская область находится в хорошей логистической ситуации — это факт. Логистика развивается неплохо — это мы тоже с вами видим. Поэтому проект абсолютно правильный. Он развивается, и развивается давно. Он нужен.