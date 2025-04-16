Паслер объяснил, будут ли новые отставки в правительстве

В Свердловской области не стоит ждать быстрой смены некоторых или всех членов правительства региона. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер на встрече с журналистами.
Он отметил, что мог бы отправить всё правительство в отставку. Но не стал этого делать.
«Безусловно, точечные решения уже приняты», — сказал Паслер.
Он также добавил, что кадровые решения возможны в дальнейшем, если это будет требоваться для решения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным и жителями региона. И добавил, что при решении кадровых вопросов ориентируется также на настроения жителей и социологию.