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Паслер объяснил, будут ли новые отставки в правительстве

И раскрыл, на что ориентируется при решении кадровых вопросов.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области не стоит ждать быстрой смены некоторых или всех членов правительства региона. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер на встрече с журналистами.

Он отметил, что мог бы отправить всё правительство в отставку. Но не стал этого делать.

«Безусловно, точечные решения уже приняты», — сказал Паслер.

Он также добавил, что кадровые решения возможны в дальнейшем, если это будет требоваться для решения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным и жителями региона. И добавил, что при решении кадровых вопросов ориентируется также на настроения жителей и социологию.