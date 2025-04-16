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Константинов: на восстановление после «шторма века» потребуется 33,1 млрд рублей

Работы завершатся до 2027 года.

Источник: пресс-служба Госсовета Крыма

На восстановление берегоукрепительных сооружений Крыма после «шторма века» потребуется 33,1 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Восстановление берегоукрепительных сооружений руководитель крымского парламента назвал одной из важных задач. В 2024 году отремонтировали 24 объекта. Они расположены в Ялте, Алуште и Николаевке Симферопольского района. На эти цели потратили около 4,6 млрд рублей. Эти работы завершились в начале апреля.

«В рамках капитального ремонта выполняется, в том числе замена покрытия набережных, а также парапетов, ограждений, пляжеудерживающих сооружений. При этом по итогам работ объекты становятся не только более прочными, но и привлекательными, современными», — отметил Константинов.

Глава законодательной власти Крыма отметил, что в республике нужно отремонтировать еще 51 объект. Стоимость работ составит около 33,1 млрд рублей.

«До 2027 года ремонт всех берегоукрепительных сооружений, пострадавших в результате “шторма века”, планируется завершить», — заключил председатель Госсовета.