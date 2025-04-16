Константинов: на восстановление после «шторма века» потребуется 33,1 млрд рублей

Восстановление берегоукрепительных сооружений руководитель крымского парламента назвал одной из важных задач. В 2024 году отремонтировали 24 объекта. Они расположены в Ялте, Алуште и Николаевке Симферопольского района. На эти цели потратили около 4,6 млрд рублей. Эти работы завершились в начале апреля.