Константинов: на восстановление после «шторма века» потребуется 33,1 млрд рублей

На восстановление берегоукрепительных сооружений Крыма после «шторма века» потребуется 33,1 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Восстановление берегоукрепительных сооружений руководитель крымского парламента назвал одной из важных задач. В 2024 году отремонтировали 24 объекта. Они расположены в Ялте, Алуште и Николаевке Симферопольского района. На эти цели потратили около 4,6 млрд рублей. Эти работы завершились в начале апреля.
«В рамках капитального ремонта выполняется, в том числе замена покрытия набережных, а также парапетов, ограждений, пляжеудерживающих сооружений. При этом по итогам работ объекты становятся не только более прочными, но и привлекательными, современными», — отметил Константинов.
Глава законодательной власти Крыма отметил, что в республике нужно отремонтировать еще 51 объект. Стоимость работ составит около 33,1 млрд рублей.
«До 2027 года ремонт всех берегоукрепительных сооружений, пострадавших в результате “шторма века”, планируется завершить», — заключил председатель Госсовета.