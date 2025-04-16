«Семнадцатого апреля в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Аль Тани, который посетит Россию с официальным визитом. Запланировано обсуждение актуальных вопросов российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки дня», — говорится в сообщении.
Переговоры Путина с эмиром Катара пройдут 17 апреля
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани состоятся 17 апреля в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.