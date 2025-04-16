Глава государства принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова

Кроме того, Ерлан Кошанов доложил о результатах парламентской дипломатии. Так, делегация Парламента приняла участие в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза в Ташкенте, где представила информацию о реализации реформ Главы государства по обеспечению социальной справедливости. Активная работа ведется и по линии Парламентской Ассамблеи ОДКБ, ТюркПА, МПА СНГ и других межпарламентских организаций.